Trafikteki tehlikeli sürüşü pahalıya patladı

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün öğle saatlerinde, 34 YUF 67 plakalı araç sürücüsü sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada trafikteki araç yoğunluğuna aldırış etmeden tehlikeyi şekilde ilerledi.

Makas atarak araçları sollayan sürücü hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.

O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri O.M. isimli sürücüyü yakaladı.

Sürücüye makas atmak ve abart egzoz kullanmak suçlarından toplamda 14 bin 258 Lira para cezası uygulanırken araç da trafikten men edildi.