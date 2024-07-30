Trafikteyken freniniz patlarsa ne yapacağınızı biliyor musunuz?

Kaynak: Haber Merkezi
Trafikteyken freniniz patlarsa ne yapacağınızı biliyor musunuz?

Bir vatandaş, yolda giderken fren patlaması durumunda ne yapılması gerektiğini anlattığı videoyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Bir vatandaş, fren patlaması durumunda yapılması gerekenleri anlattığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Video, kısa sürede binlerce izlenme ve paylaşım aldı, kullanıcılar arasında hızla yayıldı. Videoda, araç kullanırken frenlerin aniden devre dışı kalması durumunda sürücülerin nasıl tepki vermesi gerektiği adım adım anlatılıyor. Vatandaş, sakin kalmanın önemini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

İlk olarak, aracın hızını yavaşlatmak için vites küçültülmeli. El freninin dikkatli ve kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

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