Trafo patlaması yangına sebep oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Dumansız Sanayi Bölgesi'nde bir elektrik trafosu patladı. Sebebi henüz tespit edilemeyen patlama sonucunda, sanayi bölgesinin otluk alanları alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiye, polis ve TREDAŞ ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri ve elektrik kesintisi uygulayan TREDAŞ ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, yangın büyümeden söndürüldü. Elektrik arızası giderildikten sonra, bölgeye yeniden enerji sağlandı.