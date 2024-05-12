Traktör altında kalan bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Traktör altında kalan bekçi son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden gece bekçisi Orhan Baş kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Bozdoğan’ın Dömen Mahallesinde meydana geldi. Gece bekçisi 27 yaşındaki Orhan Baş, tarla sürerken traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalıp hayatını kaybeden Baş için Dömen Mahallesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

aw202659-02.jpgTören’de Baş’ın ailesi ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Baş, yaşadığı mahallede kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

aw202659-03.jpgCenazeye Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, polisler, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

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