Traktör altında kalan bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Bozdoğan’ın Dömen Mahallesinde meydana geldi. Gece bekçisi 27 yaşındaki Orhan Baş, tarla sürerken traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalıp hayatını kaybeden Baş için Dömen Mahallesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Tören’de Baş’ın ailesi ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Baş, yaşadığı mahallede kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, polisler, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.