Traktör dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Isparta’da kontrolden çıkan traktörün dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Traktör dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü Bostanlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 UR 943 plakalı Sadık Aksoy idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

aw035892-01.jpg

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Aysoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

aw035892-02.jpg

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Aksoy'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
PFDK'dan iki dev kulübe cezayı kesti Spor
PFDK'dan iki dev kulübe cezayı kesti
İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Yaşam
İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı Spor
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı
Karabük'te orman yangını Güncel
Karabük'te orman yangını
CHP’li eski vekil Biçer’den Özgür Özel’e ‘dokunulmazlıklar’ yanıtı Güncel
CHP’li eski vekil Biçer’den Özgür Özel’e ‘dokunulmazlıklar’ yanıtı
Avcılar'da gecekondu alev alev yandı Güncel
Avcılar'da gecekondu alev alev yandı
CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç'ten 'faiz' yorumu: Adı konulmamış bir IMF programı Ekonomi
CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç'ten 'faiz' yorumu: Adı konulmamış bir IMF programı