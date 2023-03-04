Traktör dereye uçtu: 1 ölü

DHA'da yer alan habere göre olay, sabah erken saatlerde İstasyon Mahallesinde meydana geldi.



Hüseyin Atayık traktörüyle bahçesini sürmeye başladı. Direksiyon kaybeden Atayık, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dereye düştü. Atayık'ın akrabaları kazayı fark etti.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Hüseyin Atayık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Hüseyin Atayık'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



