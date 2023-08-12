Traktör devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Traktör devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Kaza saat dün akşam saat 20.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde meydana geldi. Saman balyası yüklü Yaşar Kelek’in(63) kullandığı 2 römorklu traktör eğimli arazide römorkun dengesini kaybetmesi sonucunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında sıkışan Yaşar Kelek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Traktörde yolcu olarak bulunan Ali Aksoy ve Hüseyin Aksoy’un atlayarak hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Yaralılar Yalvaç Devlet Hastanesi’nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilirken, Yaşar Kelek’in cenazesi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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