Traktör kazasında iki kardeşi birbirinden kopardı

Sakarya’da devrilen traktördeki iki kardeşten biri yaralı kurtarılırken diğeri hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Traktör kazasında iki kardeşi birbirinden kopardı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü kardeşi ise yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Eskibıçkı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.S. idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi.

ABLA KURTULDU KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada sürücü S.T.S. ile ablası Songül S. (28) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.T.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

S.T.S.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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