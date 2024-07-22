Traktör ters döndü. 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Traktör ters döndü. 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Hatay'da bir zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Akcurun Mahallesi'nde trajik bir kaza meydana geldi. 18 yaşındaki Ali Dağlı'nın kullandığı traktör, zeytin bahçesine düşerek ters döndü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Dağlı'nın durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kısa sürede olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Dağlı'nın cansız bedenini traktörden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze aracı tarafından morga götürüldü.

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