Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sezai P. yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sokakta oynayan Alparslan Ö.'ye çarptı.
Çocuk traktörün altında kalırken, traktör sürücüsü Sezai P. çığlıkları duyunca aracı durdurdu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.