Traktörünü harç tankerine bağlamıştı. Araç takla atınca hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktör sürücüsü, harç tankerini traktöre bağlayıp hareket ettiği esnada takla atması sonucu yaralandı.

Traktörünü harç tankerine bağlamıştı. Araç takla atınca hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Ahatlı-Gemeçler köyünde meydana geldi. Traktörün sürücüsü H.Y., harç tankerini traktörün arkasına bağlayarak gitmeye çalıştı.

Dengeyi sağlayamayan H.Y.’nin traktörü devrilerek takla attı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Takla atarak traktörün altında kalan yaralı sürücüyü AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktörde ise hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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