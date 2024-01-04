Trakya ihracatta hububat ve demirle ön plana çıktı

Trakya ihracatta her yıl kapasitesini artırıyor. Bölgenin 2022 yılında 1 milyar 856 milyon dolarlık ihracatı, 2023'te 2 milyar 108 milyon dolara çıktı.

Türkiye İhracatcılar Meclisinin verilerine göre Trakya 2023'te hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarla birlikte demir ihracatıyla öne plana çıktı.

Bölgedeki ihracatın lokomotif şehri Tekirdağ oldu. Denizyolu, demir ve kara yoluyla ulaşımın kolay olduğu şehirden yapılan ihracat miktarı 1 Milyar 825 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Trakya'nın ikinci sırada ihracat kendi Kırklereli oldu. Üçüncü sırada ise Edirne yer aldı.173 Ülkeye ihracat yapan Tekirdağ'dan en çok ürün gönderilen devlet Almanya olarak yerini aldı.

Tekirdağ'dan en çok ihracatı demir sektöründen gerçekleştirilirken, Kırklareli ve Edirne'den ise hububat, bakliyat, yağlı tohumların ihracatı yapıldı.