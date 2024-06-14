Trakya'da dolu yağışı hayatı felç etti

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında, öğle saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, fırtına, yerel dolu yağışı ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Uyarının hemen ardından Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Edirne'nin yüksek kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'de dolu nedeniyle bazı araçların camları kırılırken, trafikte seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, dolunun yoğun olduğu bölgelerde önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.