Trakya'da yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezi ile ilçelerdeki marketler, kuruyemişçiler, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim yapıldı.

Raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

ETİKETİ OLMAYAN İŞLETMELERE CEZA UYGULANDI

Fiyat etiketi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında 74 iş yerinde 570 ürün incelendi ve uygun olmayan 52 konuyla ilgili idari işlem yapıldı.

DENETİMLERİN DEVAM EDECEĞİ KAYDEDİLDİ

Kuruyemişçi Kamil Kerimler, denetimleri olumlu bulduklarını ve sıklıkla devam etmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan Hüseyin Duman da zaman zaman bazı ürünlerde etiket ve kasadaki fiyatın tutmadığını, denetimlerin artırılmasını istediklerini kaydetti. Efkan Yorulmaz ise denetimlerin vatandaşlara güven verdiğini dile getirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de denetimler gerçekleştirildi.