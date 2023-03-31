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Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı

Trakya'daki ciftçiler ayçiçeği ekimi için mesaide. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çiftçiler ayçiçeği ekimine başladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:31
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Trakya'daki çiftçiler ayçiçeği ekimi için mesaide

Trakya'da çiftçilerin ayçiçeği ekimi mesaisi başladı
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Tarlalarında hazırlıklarını yapan çiftçiler, traktörlerinin arkasındaki ekicilerle ayçiçeği tohumunu toprakla buluşturuyor.Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, son yağışların ardından toprağın ayçiçeği ekimine hazır hale geldiğini söyledi.

Edirne'de bu yıl 1 milyon 210 bin dekarda ayçiçeği ekimi yapılacağını belirten Bayazıt, ayçiçeği sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Hıdırağa köyünden çiftçi Ergün Gümüş de bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Hazırlıklarını tamamlayan çiftçilerin çalışmalarına başladığını anlatan Gümüş, "Biraz erken gibi duruyor ama yağış geleceği için mecburen ekiyoruz. İnşallah bereketli olur, bu iş yağışlara bağlı." dedi.

Gümüş, eskiye nazaran teknolojik makinelerle çiftçiliğin daha kolay yapıldığını vurgulayarak, "Havalı makinelerle ekimimizi yapıyoruz. Eskiden sıra üstü dökme makinelerle ekiyorduk, zor oluyordu." diye konuştu.

Hasanağa köyünden çiftçi Olcay Tosun, ayçiçeği tarlalarını hazır hale getirdiğini ve ekim yapacağını söyledi.

Toprağı tesviye edip hazırlık yaptıklarını dile getiren Tosun, şunları kaydetti:

"İnşallah bol bereketli bir sene olur. Yağışlarımız bu sene biraz az olmasına rağmen, bu hafta 50-60 kilogram yağmur yağacağını söylüyor meteoroloji. O yağmur yağarsa istediğimiz sonuçlara ulaşacağız. Geçen hafta 10-12 kilogram yağış aldık. Buğdaylarımız güzel ama yağışımız biraz az, bu sene inşallah umduğumuz sonuçlara ulaşacağız."

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'NDE AYÇİÇEK EKİMİ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da il genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin dekar alanda çiftçilerin ayçiçeği ekimi yapacağını belirtti.

Ekim yapılacak alanların özenle hazırlandığını kaydeden Saygı, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da bu sene çiftçilerimiz ayçiçeği ekimlerine yeni başladı. Bol bereketli sezon diliyorum. 10 gün içerisinde ekim telaşı daha da fazla artacak. Kurak bir sene yaşanıyor ama son yağışlar çiftçiye umut oldu. Nisan ayında da bu denli yağışlar olursa verim konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum."

ÇİFTÇİLERİ AYÇİÇEK EKİMİ TELAŞI SARDI

Tarlalarını hazırlayan çiftçiler, toprak tavının oluşmasıyla ayçiçeği tohumlarını ekmeye başladı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, çiftçilerin yoğun bir mesaiye başladığını ifade etti.

Çiftçilerin günler öncesinden tarla hazırlıklarına başlayıp tamamladıklarını anlatan Şaylan, toprakla tohumun buluşturulduğu bir dönem yaşadıklarını belirtti.

İl genelinde yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılacağını bildiren Şaylan, "Hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

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