Trakya'dan geçen ay 178 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda olan ve gelişmiş sanayisi ile üretim kapasitesini yükselten Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla dikkat çeken şehir oldu.

Bölgenin geçtiğimiz ayki ihracatında Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sıra olarak sıralandı.

İHRACAT ARTTI

Tekirdağ'ın ihracatı geçtiğimiz yıl şubat ayında 142 milyon 816 bin 930 dolar iken, bu yılın aynı ayında oranla 151 milyon 139 bin 50 dolara çıktı.

Kırklareli'nde de 2023 şubat ayında 15 milyon 174 bin 150 dolar olan ihracat, geçtiğimiz ay 19 milyon 352 bin 320 dolara kadar yükseldi.

Edirne'den ise geçtiğimiz yıl şubat ayında 6 milyon 61 bin 460 dolar olan dış satım işlemi, geçtiğimiz ay 7 milyon 516 bin 120 dolara ulaştı.

Sektörel olarak Tekirdağ'dan, en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat sağlanırken, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe dikkat çekti.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat, 29 milyon 92 bin 630 dolar ile Almanya'ya, 14 milyon 446 bin 720 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 6 milyon 271 bin 700 dolar ile İspanya'ya yapıldı.

Kırklareli'nden en fazla ihracat ise 3 milyon 948 bin 700 dolar ile Almanya, 1 milyon 841 bin 510 dolar ile Bulgaristan, 1 milyon 329 bin 320 dolar ile Kenya olarak devam etti.

Edirne'nin en çok dış satım yaptığı ülkeler ise 1 milyon 225 bin 970 dolarla Bosna-Hersek, 1 milyon 56 bin 550 dolarla Bulgaristan, 923 bin 810 dolarla Yunanistan olarak sıralandı.