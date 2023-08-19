Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor

Hava sıcaklıklarının aşırı yüksek gitmesi Trakya'daki barajları vurdu. Geçen yıl ölçülen 556 milyon metreküp su bu yaz 424 milyon metreküp olarak belirlendi. Barajlardaki su kaybı 132 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu Trakya'da barajlarda doluluk oranları azaldı. 14 barajda ağustos ayında doluluk oranı 424 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 556 milyon 243 bin metreküp su bulunuyordu.

Geçen yılın aynı ayına göre barajlarda 131 milyon 743 bin metreküp (yüzde 23) su azalmış oldu.

Edirne'de büyük değişiklik yok

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ağustos ayında 193 milyon 659 bin metreküp oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da kayda değer düşüş

Kırklareli'nde geçen yılın ağustos ayında 193 milyon 302 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yıl 113 milyon 439 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın ağustos ayında 164 milyon 330 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 117 milyon 402 bin metreküp olarak kayda geçti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajların toplama depolama hacmi 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp.

SU TASARRUFUNUN ÖNEMİ

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, suyla yaşamanın bir kültür olduğunu belirterek, suyun kıymetinin daha fazla bilinmesi gerektiğini söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, ürünlere verilen suyun minimum düzeyde olması gerektiğini kaydetti.

Su kayıplarının en aza düşürülmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, "Suyu biraz daha dikkatli, tasarruflu, doğru kullanmalıyız. Çünkü su gerçekten hayatın kaynağı. Eğer biz suyu doğru ve tasarruflu kullanamazsak çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Suyla yaşamak bir kültürdür. Bu kültürü kendimize de çocuklarımıza da aşılamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu yıl kar yağışının az olmasından kaynaklı baraj ve yer altı sularının yeteri kadar dolmadığını dile getiren Aksoy, barajlarda suyun kuraklığa bağlı olarak azaldığını söyledi.

Tarım ve orman Bakanlığının sulamayla ilgili yüzde 50 hibe destekleri verdiğini hatırlatan Aksoy, tüm üreticilerin doğru sulamaya yönelmesi gerektiğini anlattı.

Barajların 18 Ağustos 2022-18 Ağustos 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Süloğlu Edirne-32.3847523.25054
Altınyazı Edirne-18.634545.45916
Hamzadere Edirne-101.29052120.25061
Kadıköy Edirne-9.285172.2204
Sultanköy Edirne-15.0585815.43960
Y.Karpuzlu Edirne-21.9605527.04167
Armağan Kırklareli-33.0906729.04359
Çayırdere Kırklareli-19.5807117.57064
Kayalıköy Kırklareli-70.2445027.67720
Kırklareli Kırklareli-70.3886639.14937
Çokal Tekirdağ-132.68472107.20458
KaraidemirTekirdağ-21.873207.9707
Naipköy Tekirdağ-7.460381.7959
Türkmenli Tekirdağ-2.313160.4333

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