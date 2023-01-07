7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı

Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı

Eskişehir’de tramvayda, iddiaya göre bir kadını taciz ettiği için onlarca lise öğrencisinin bir kişiye saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:47
Takip Et

Tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı

Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan Emek tramvay durağında meydana geldi. Tramvayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, durakta öğrenci grubunun saldırısına uğradı. 

Dakikalarca devam eden olayda, darp edilmek istenen şahıs, onlarca öğrencinin tekmeli ve yumruklu saldırısından tramvayın içinde kendini koruyarak kurtulmaya çalıştı.

Tramvay durağında meydana gelen ve detayları tam olarak öğrenilemeyen olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.