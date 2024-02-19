TransAnatolia 2024 tarih ve rotası belli oldu

2010 yılından bu yana düzenlenen TransAnatolia için geri sayım başladı.

TransAnatolia Rally Raid, 2024 yılında 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarış, Mersin’den başlayıp, Kayseri, Sivas, Erzincan üzerinden Van’a kadar devam edecek. TransAnatolia, bu yıl da yarışmacılara Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini yaşatacak.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yarışın 14. yılında bazı değişiklikler yaptıklarını söyledi. Büyükpınar, “Bu yıl klasik otomobil grubunu da Rally otomobil kategorisine dahil ettik. Bu, klasik otomobil severler için çok heyecanlı bir haber. Yarışta çok farklı ve renkli görüntüler olacak. Ayrıca, yarışmacılara bir kolaylık daha sağladık. Katılım ücretlerini Ödüyo ile iş birliği yaparak online olarak ödemelerini sağladık. Teknolojiye ve çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uyduruyor ve yarışmacılarımızın işini kolaylaştırmak istiyoruz. Yeni bir yarış için hazırlanıyoruz ve çok mutluyuz.” dedi.

TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.