TransAnatolia’nın 14. yılında denizden göle uzanan efsane rota

TransAnatolia'da büyük heyecan

2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia’nın 14. yılında da yarışçıları muhteşem bir macera bekliyor. Yarış 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’den başlayıp Van’da son bulacak.

Türkiye’nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar uzanarak eşsiz bir rota sunan TransAnatolia 2024 için geri sayım başladı. 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında 14. kez düzenlenecek olan yarışta, katılımcıları zorlu ve heyecan dolu bir rota bekliyor. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alacak yarış, Niğde, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da son bulacak.

TransAnatolia 14.Yıl Rotası Mersin’den Van’a

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan liman kenti ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mersin’den start alacak TransAnatolia’da yarışcılar, Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkacak. Yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor. TransAnatolia finişinde ise yarışçılar Van’ın eşsiz güzellikleri ile buluşacak.

Motorsporları dünyasında aktif olarak yer alan fabrika takımlarından Yamaha, Sherco ve Aprilia takımları da TranAnatolia 2024’te yerlerini alacaklar.

TransAnatolia Ana Sponsorları Castrol ve Talay Lojistik oldu

T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Off Road Kulübü, Anadolu Spor Organizasyonları Kulübü ve TOSFED katkılarıyla gerçekleşecek TransAnatolia’nın ana sponsorları ise Castrol ve Talay Lojistik oldu. Talay Lojistik Mersin’den start alacak yarış öncesinde katılımcıların lojistik ihtiyaçlarında avantajlı çözümler sunup, Trieste-Mersin arası gümrük işlemleri dahil ferry boat hizmeti de verecek.

TransAnatolia’yı 14.yılında destekleyen kurumlar Spor Toto, General Tire, Kosy, Fikirmedya, Jules Verne, Euro 4x4 Parts, GoTürkiye, İzeltaş, DFDS, Cazador ve İstanbul Portföy olurken, medya destekçileri ise Power App ve motorsport.com oldu.

Öte yandan geçen sene TransAnatolia’ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 En İyi Rookie Özel Ödülü bu sene de sahibini bulacak. Raid kategorisinde ise; General Tire lastikli araçlarla yarışan yarışmacılar Özel GT Kupası’nı kazanma şansı yakalayacak.

TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.