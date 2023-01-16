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Bellingham için Dortmund'dan açıklama geldi

Borussia Dortmund cephesinden Real Madrid ile anılan Jude Bellingham için açıklama geldi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:20
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Transfer dedikoduları bitmiyor. Bellingham için Kehl noktayı koydu

Bellingham için Dortmund'dan açıklama geldi
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Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Jude Bellingham'ın geleceği konusuna değindi.

İLERLEME OLMADI

-Şu anda herhangi bir girişim yok. Jude sadece futbola odaklanmak istiyor. Bu arada, Bellingham'a herhangi bir teklif gelmedi. Jude burada inanılmaz ilerleme kaydetti. Futbol oynama şekli, mücadeleci ruhu ve bağlılığıyla, gerçekten kulübün bir parçası olduğunu hisseden gerçek bir Dortmund oyuncusu oldu.

TEK BİR OYUNCUYA BAĞLAMAMALIYIZ

-Elbette yeni oyuncularla sözleşme imzalamak için paraya ihtiyacımız var. Ama kararı tek bir oyuncuya bağlamamalıyız.

Bu sezon sarı-siyahlı formayla 22 maça çıkan Jude Bellingham, 9 gol ve 3 asist üretti. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025 'te sona erecek.

ESPN'de yer alan habere göre; Real Madrid 19 yaşındaki yıldızın transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bedel ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

 

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