Transfer dönemi resmen başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

HARCAMA LİMİTLERİ DE BELLİ OLDU

2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın yeni sezondaki Harcama Limiti yüzde 30 sapma dahil 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe’ye 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL, Trabzonspor’a 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL, Beşiktaş’a 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL’lik harcama limiti verildi.