Transfer resmen bitti! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk transferini John Duran ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio ile de anlaştı.
FENERBAHÇE MARCO ASENSIO'YU İSTANBUL'A DAVET ETTİ
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe tarafından sağlık kontrolü ve resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet edildi.
Asensio, geride kalan sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. Yıldız 10 numara, Ada takımıyla çıktığı 21 maçta, 8 gol ve 1 asist üretmişti.