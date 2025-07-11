Transfer resmen bitti! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor

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Transfer resmen bitti! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor

Dün akşam saatlerinde Marco Asensio için kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncu ile de yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Süper Lig devi, yıldız oyuncuyu İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk transferini John Duran ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio ile de anlaştı.

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FENERBAHÇE MARCO ASENSIO'YU İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe tarafından sağlık kontrolü ve resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet edildi.

Asensio, geride kalan sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. Yıldız 10 numara, Ada takımıyla çıktığı 21 maçta, 8 gol ve 1 asist üretmişti.

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