Zaniolo'nun annesinden flaş açıklamalar. Transfer sürecine değindi

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun annesi oyuncunun kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Francesca Costa yaptığı açıklamada, "Bournemouth hiçbir zaman yıllık 5 milyon euro maaş teklif etmedi. Zaniolo yeniden doğmak için Galatasaray'ı seçti." dedi.



"50-60 MİLYONA SATMAK İSTEDİ"



Costa, "Roma, onu yaz transfer döneminde 50-60 milyon euroya satmak istedi ama nedense sözleşmesini uzatmadılar." açıklamasını yaptı.



"İNDİRİME HAZIRDI"



Oyuncunun Milan'a da transfer olabileceğini söyleyen Francesca, "Zaniolo, Milan için maaşında indirime gitmeye hazırdı, ancak transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Nicolo Zaniolo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamış ve futbolcunun kulübüne 15 milyon euro bonservisin 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödeneceği belirtmişti. Oyuncuya ise 2022-23 sezonu için 900 bin euro diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin euro ödeneceği kaydedilmişti.