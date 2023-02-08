Beşiktaş Colley transferini bitirmek üzere

Beşiktaş, stoper arayışlarında sona geldi.

Bugün bitecek olan ara transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Sampdoria'dan Omar Colley ile ilgileniyordu.

30 yaşındaki oyuncu ile büyük ölçüde anlaşıldı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki kulüp 2.5 milyon euro'luk bonservis karşılığında anlaştı. Beşiktaş, Colley'e 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilen tarafların imzaları bugün atması bekleniyor. Türkiye'de ara transfer dönemi bugün sona eriyor.