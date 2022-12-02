2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yeni Transformers'tan ilk fragman

Transformers serisi, yeni çıkacak Transformers: Rise of the Beasts filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:14
Takip Et

Transformers: Rise of the Beasts'in ilk fragmanı yayınlandı

Yeni Transformers'tan ilk fragman
+
Aa
-

 Transformers: Rise of the Beasts, 9 Haziran 2023’te sinemalarda olması beklenirken filmden ilk fragman yayınlandı. 

90’lı yıllarda geçen yapım; Maximals, Predacons ve Terrorcons’u Autobot’lar ve Decepticon’lar arasındaki savaşı konu alıyor.

Optimus Prime ve Bumblebee karakterleri fragmanda görülürken  daha önce olmayan Airazor gibi yeni yüzler de yer aldı.

Filmin yönetmenliğini Steven Caple Jr yaptı. Başrolde ise Anthony Ramos ile Dominique Fishback yer aldı.

Rise of the Beasts oyuncuları ise şu şekilde sıralandı:

Peter “Optimus Prime” Cullen

Anthony “Noah” Ramos

Ron “Optimus Primal” Perlman

Pete “Mirage” Davidson

Dominique “Elena” Fishback

Tobe Nwigwe

Lauren Velez

Domenic Di Rosa

FİLME AİT POSTER DE YAYINLANDI

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.