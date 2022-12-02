﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman

Transformers: Rise of the Beasts, 9 Haziran 2023’te sinemalarda olması beklenirken filmden ilk fragman yayınlandı.

90’lı yıllarda geçen yapım; Maximals, Predacons ve Terrorcons’u Autobot’lar ve Decepticon’lar arasındaki savaşı konu alıyor.

Optimus Prime ve Bumblebee karakterleri fragmanda görülürken daha önce olmayan Airazor gibi yeni yüzler de yer aldı.

Filmin yönetmenliğini Steven Caple Jr yaptı. Başrolde ise Anthony Ramos ile Dominique Fishback yer aldı.

Rise of the Beasts oyuncuları ise şu şekilde sıralandı:

Peter “Optimus Prime” Cullen

Anthony “Noah” Ramos

Ron “Optimus Primal” Perlman

Pete “Mirage” Davidson

Dominique “Elena” Fishback

Tobe Nwigwe

Lauren Velez

Domenic Di Rosa

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