﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman

Transformers: Rise of the Beasts, 9 Haziran 2023’te sinemalarda olması beklenirken filmden ilk fragman yayınlandı.
90’lı yıllarda geçen yapım; Maximals, Predacons ve Terrorcons’u Autobot’lar ve Decepticon’lar arasındaki savaşı konu alıyor.
Optimus Prime ve Bumblebee karakterleri fragmanda görülürken daha önce olmayan Airazor gibi yeni yüzler de yer aldı.
Filmin yönetmenliğini Steven Caple Jr yaptı. Başrolde ise Anthony Ramos ile Dominique Fishback yer aldı.
Rise of the Beasts oyuncuları ise şu şekilde sıralandı:
Peter “Optimus Prime” Cullen
Anthony “Noah” Ramos
Ron “Optimus Primal” Perlman
Pete “Mirage” Davidson
Dominique “Elena” Fishback
Tobe Nwigwe
Lauren Velez
Domenic Di Rosa
FİLME AİT POSTER DE YAYINLANDI
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