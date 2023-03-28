Tren kazası seçim tarihini değiştirdi, Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı

Seçimler nisbi seçim sistemiyle yapılacağı için birinci parti tek başına hükümet kurmak için en az oyların %45'ini alması gerekiyor. Ancak seçimlerin büyük ihtimalle tekrarlanacağı ve 2 Temmuz'daki oylamanın “salt çoğunluk” sistemiyle yapılacağından, ikinci seçimde birinci partiye hükümet kurma şansının daha fazla olduğu düşünülüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Miçotakis liderliğindeki iktidardaki muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi (YDP), en fazla %30,2 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon Partisi (SYRIZA) ise %26,1 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

Yunanistan'da yapılacak genel seçimlerin 21 Mayıs Pazar günü yapılacağı açıklandı. Seçimler nisbi seçim sistemiyle yapılacak ve birinci parti tek başına hükümet kurmak için en az yüzde 45 oy alması gerekiyor. Ancak, yapılan anketlerde iki büyük parti arasındaki farkın ortalama 4 puan olduğu görülüyor.

En büyük üçüncü parti olan PASOK ise seçimlerde kilit rol oynayabilir.

TREN KAZASI SEÇİM TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

PASOK lideri Nikos Androulakis, bir koalisyon hükümeti kurulması durumunda ne YDP lideri Miçotakis'in, ne de SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın başbakan olmasını istemediğini açıkladı.

Ancak YDP ve SYRIZA kurmayları, seçimleri kazanan partinin liderinin başbakan olması geleneğinden vazgeçilmeyeceğini söylüyorlar.

Seçimlerin aslında 9 Nisan'da yapılması bekleniyordu ancak Şubat ayında meydana gelen tren kazası sonrası seçimlerin ertelendiği açıklandı.

Başbakan Miçotakis, kazanın siyasi sorumluluğunu üstlendi ve hükümet adına özür diledi. Kaza sonrası yapılan kamuoyu yoklamaları YDP'nin oy kaybettiğini göstermişti.