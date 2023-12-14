Trendyol 1. Lig'de 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 16 ve 17. hafta programı şu şekilde:

- 16. hafta

19 Aralık Salı:

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Stat henüz belli değil)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

14.00 Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Adanaspor-Altay (Stat belli değil)

20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

- 17. hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)