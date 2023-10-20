Trendyol'a Filistin tepkisi. Binlerce kişi uygulamayı sildi

Trendyol'da Filistin bayraklı ürünlere erişim olmadığı ortaya çıktı. Aradığı Filistin bayraklı ürünlere ulaşamayan ve 'kurallara aykırı' cevabıyla karşılaşan vatandaşlar sosyal medya platformlarında siteye boykot çağırısında bulundu.

Trendyol'a Filistin tepkisi. Binlerce kişi uygulamayı sildi

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısıyla başlayan savaşta 14. güne girildi.

Türkiye'de ise İsrail’in Filistin’e uyguladığı orantısız güce karşılık vatandaşlar sokağa çıkıyor.

Türkiye'nin en çok satış yapan dijital satış platformu Trendyol’un Filistin temalı ürünlerin satışına sınırlama getirdiği iddiası sosyal medyada platformlarının en çok konuşulan konularından biri oldu.

X'te vatandaşlar uygulamada karşılaştıkları sorunları yazarken, platformun arama kısmına 'Filistin' yazdığında önceden olduğu gibi Filistin bayrağı, stickerı, atkısı gibi şeylerin yerine alakasız ürünler çıktığını söyledi.

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TRENYOL'DAN YALANLAMA GELDİ

Trendyol, Filistin temalı ürünlerinin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır" denildi. Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, platformun bu hareketini eleştiren bir tweet attıktan kısa süre sonra Trendyol üst yönetimi tarafından arandı.

Yönetim, yaşanan olayın sistemsel sebeplerden kaynaklandığını ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını belirtti. Trendyol, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı da dile getirerek özür diledi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı, Trendyol'un bu açıklamasını doğru kabul ederek, pazaryerlerindeki ilgili işletmelerin faaliyetlerini yakından takip edeceklerini duyurdu.

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