Trendyol’un skandal uygulaması ortaya çıktı. Uyanık kuryeler vatandaşın parasını çatır çatır yiyor. Sakın parayı peşin ödemeyin

TOLGA ŞAHİN/YENİÇAĞ-ÖZEL HABER

Trendyol’dan yemek sipariş eden bir vatandaş skandal bir uygulama ile karşılaştı.

128 liraya hamburger siparişi veren vatandaşın, siparişi kurye tarafından “adreste bulunamadı” şeklinde merkeze bildirildi. Siparişini bekleyen vatandaş ise Trendyol’dan gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı. Mesajda “Kuryemiz sizi adreste bulamadığı için siparişiniz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mesajı alan vatandaş ise Trendyol ile iletişime geçip para iadesi yapılmasını istedi. Ancak Trendyol’dan hiç beklemediği bir cevap aldı. Trendyol’dan vatandaşa verilen cevapta kuryenin “prosedürü” uyguladığı ve vatandaşı arayıp öyle geri gittiği belirtildi.

KURYE ÜRÜNÜ RESTORANA GERİ GÖTÜRMÜYOR

Siparişi verilen restoran arandığında ise vatandaş ikinci şoku yaşadı. Çünkü restorandan kendisine verilen bilgide Trendyol’un kuryelerinin iptal edilen ürünleri geri getirmediği belirtildi. Yani vatandaşın parasını ödediği hamburger kuryede kalıyor. Kuryede büyük olasılık bedavadan gelen hamburgeri yiyor.

Konuyu eşine dostuna açan vatandaş, Trendyol ile çalışan arkadaşlarının kendisine kuryelerin zaman zaman böyle uygulamalar yaptığı dile getirdiğini aktardı.

“NEREDEN BİLECEĞİM KASTEN YAPMADIĞINI"

Trendyol’un haksız uygulamasına maruz kalan vatandaş, “Paydosuma yakın üstümü değiştiriyordum. Trendyol’dan gelen iptal mesajına bir anlam veremedim. Çünkü dükkanda aşağıda güvenlik var. Kapımız sürekli açık. Gelen tüm kuryeler güvenliğe siparişi bırakıp geri gidiyor. Çünkü parasını peşin ödüyoruz. Benim paramla o yemeği yiyen kuryeye haram zıkkım olsun yedikleri. Acaba kapıda ödeme seçeneğini seçseydim yine aynı şekilde geri dönecek miydi? Sorunuma çare bulmayan Trendyol’u da bir daha asla kullanmayı düşünmüyorum. Ben nereden bileceğim kuryenin kasten sizi adres bulamadım yalanını atmadığını. Benzerleri kargocularda sık sık yaşadık geçmişte” dedi.