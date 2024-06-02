Trenin çarptığı adam yaşamını yitirdi

Bandırma-Balıkesir tren yolunda yürümekte olan H.G. isimli vatandaşa, Bandırma-Kuş Cennet yönünde hareket halinde olan manevra lokomotifi çarptı. Kazanın sonrasında olay yerine, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı intikal etti.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, H.G.'nin cesedinin 17 Eylül Mahallesi'nden geçen tren yolu hattının 339. kilometresinin 800. metresinde olduğu belirlendi. Vatandaşın cansız bedenini kaldırmak üzere sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken H.G.’nin cansız bedeni Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturmanın devem ettiği belirtildi.