Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralı kurtuldu

Elazığ'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı bir kadın ve çocuk yaralandı.

Trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralı kurtuldu

Elazığ'da Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen olayda raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı bir kadın ve çocuk yaralandı.

Tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ö.E.K. ile F.G.'ye (36) Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı.

YARALI ÇOCUK ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu.

Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Öte yandan trenin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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