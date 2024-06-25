Trezeguet gitmek istedi Trabzon izin vermedi. Kriz çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trezeguet gitmek istedi Trabzon izin vermedi. Kriz çıktı

Trabzonspor Kulübü, Paris Olimpiyat Oyunları için Mısır Milli Takımı'na davet edilen Trezeguet'ye izin vermedi.

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız oyuncusu Mahmoud Trezeguet’in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılımının önüne geçildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Trezeguet, Mısır’ın 23 yaş altı milli futbol takımının kadrosunda yer almak üzere Olimpiyat Oyunları’na davet edilmişti. Ancak, Trabzonspor Kulübü stratejik planlamaları ve oyuncunun takımdaki önemi göz önünde bulundurularak, bu daveti kabul etmedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir."

Bu karar Mısır ve Trabzonspor cephesinde çeşitli tepkilere neden oldu. Mısırlı futbolseverler oyuncunun milli takımına katkıda bulunmasının önemini vurgularken, Bordo-Mavili taraftarlar ise kulübün kararını, oyuncunun kulüp için taşıdığı değer ve takımın başarısı için gerekli olduğunu savunarak destekledi.

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