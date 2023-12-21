Tribünden atıldı. Alanyalı çalıştırıcıyı kafadan vurdu. Bir anda kanlar içinde kaldı

Trendyol Süper Lig’in 17. Haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar konuk ekibe 3-1 kaybetti.
Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. Dakiada Yusuf Özdemir 89. dakikada Nicolas Janvier ve 90. Dakikada Carlos Eduardo kaydetti. Beşiktaş’ın tek golünü ise 9. Dakikada Omar Colley attı.
Maçın ardından oynanan kötü oyun ve Alanyasporlu oyuncuların saha içinde sevinmesine kızan taraftarlar saha içine yabancı madde fırlattı.
Alanyaspor teknik heyetinden biri atılan maddelerin kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı.
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