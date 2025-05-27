Trio ekibinden kırmızı kart ve penaltı yorumu: Hakem ve VAR sınıfta kaldı

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'a 4-2 yenildiği maçın tartışmalı pozisyonlarını Bein Sports'taki Trio programında yorumladı.

'CESUR BİR KARAR'

Fenerbahçe'de Mert Müldür'e verilen kırmızı kartla ilgili hakemlerin görüşü şöyle:

Deniz Çoban: "Pozisyonda kademeye girme ihtimali olan tek oyuncu Djiku. Fenerbahçeli savunmacı burada kaleye doğru koşuyor, eğer bu pozisyon faul olmasaydı Hataysporlu oyuncu ceza sahasında şut pozisyonunda olacaktı. Varsayalım ki Djiku kademeye girmek istese bile Hataysporlu oyuncu ceza sahasına girmiş ve şut pozisyonunda olacaktı bundan dolayı bu pozisyon bariz gol şansına giriyor. Ben o yüzden hakemin bu kararını cesur ve doğru buluyorum."

Bahattin Duran: "Bu pozisyonda Djiku'nun, Hataysporlu oyuncuyu engelleme şansı var mı? Bence var ama kesin değil. Ben buna bariz gol şansını engelleme diyeceğim ama %60-40 oranında oyumu bariz gol şansını engellemeye kullanacağım."

Bülent Yıldırım: "Hataysporlu oyuncu kontrolü almış. Burada genel olarak fotoğrafı değerlendirdiğimizde, Djiku da hakemin işini kolaylaştırmış ve pozisyonda bariz gol şansını engelleme var. Hakem bu doğrultuda kararını verdiğinde üstüne bir şey diyemezsiniz."

'NET PENALTI VE SARI KART'

Hatayspor'un ilk yarında beklediği ama verilmeyen penaltı pozisyonu için VAR'a ve hakeme tepki gösteren trio ekibi şu yorumları yaptı:

Deniz Çoban: "Amasız, fakatsız, lakinsiz bir penaltı verilmemiş. Fenerbahçeli savunma oyuncusu topla hiç ilgisi yokken tamamen rakibinin üstüne sıçrayarak kontrolsüz bir faul yaptı. Hem de topsuz bölgede. Burada Fenerbahçe'nin aleyhine bir penaltı ve Skriniar'a bir sarı kart gerekiyordu."

Bahattin Duran: "Çok net bir penaltı. Dirsek ve kol bölgesiyle, hiçbir şekilde topla oynama isteği yok ve rakibinin üstüne sıçramış ve kontrolsüz bir darbede bulunmuş. Benim için net penaltı ve sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Hakem uygulamasıyla sınıfta kaldı. Video hakem de sınıfta kaldı. Bu net, açık ve bariz bir penaltı ve net bir sarı kart." 'PENALTI DEĞİL, HAKEMİ ALDATMIŞ'

Hatayspor'un ikinci yarı kazandığı penaltıyı da yorumlayan hakemler şunları söyledi:

Bahattin Duran: "Canlı yayında izlerken çok net penaltı dedim. Hatta ben ayağına da bastığını düşünüyordum. Skriniar bir defa çok riskli bir şekilde geliyor. Burada defans oyuncusu topla oynamak zorunda. Rakibin ayağına bastı diye düşündük. Burada topu Hataysporlu oyuncu atmış ama bu pozisyonda yakınlaştırdığımız zaman bir müdahale olmadığını gördüm. Her iki oyuncunun kramponları arasında mesafe olduğunu gördük. Basmadığını gördüm ve kavala da bir müdahale yok. Hatta bu hareketten dolayı Hataysporlu oyuncunun hakemi aldatmaktan sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Ben de ilk izlediğimde penaltı kanaatine vardım. Detaylara bakınca inanamadım. Skriniar'ın sağ kramponu ile Cemali'nin sol kramponu arasında herhangi bir temasının olmadığı görülüyor. Özet olarak hakem için çok zor bir pozisyon ancak video analizi yaptığımız zaman bu pozisyona penaltı deme ihtimalimiz yok."

Deniz Çoban: "Hakemin bu pozisyonu sahada çözmesi hiç kolay değil. Halbuki savunmacı burada temas etmemek için bütün yolları kullanmış. Bizim izlediğimiz şekilde bu bir penaltı değil."