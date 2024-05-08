Triportörün sürücüsü kazada yola fırladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 23 ABN 434 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen triportör çarpışırken, çarpmanın etkisiyle triportörün sürücüsü yola fırladı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Triportörün sürücüsü kazada ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.