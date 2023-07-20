Trol balıkçıları Sahil Güvenlik’ten kurtulmak için ölü balıkları denize döktü Mudanya sahillerine yüzlerce ölü balık vurdu

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahillerinde bir olay meydana geldi ve sahile çok sayıda ölü balık vurdu.

KAYNAK: DHA
Trol balıkçıları Sahil Güvenlik’ten kurtulmak için ölü balıkları denize döktü Mudanya sahillerine yüzlerce ölü balık vurdu

Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetlerini denetleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gece saatlerinde Eğerce Mahallesi açıklarında trolle avlanan bir balıkçı teknesini tespit etti. Teknedeki 3 kişiye, trolle avcılık yapmaktan dolayı idari para cezası verildi.

Ölü balıkların sahile vurması üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde trolle avlanan balıkçıların yakalanma tehlikesini fark ederek avladıkları balıkları denize bıraktıklarını tespit etti. Bu şekilde sahile vuran ölü balıkların kaynağı belirlendi.

Yetkililer, yaşanan olayın su kirliliği nedeniyle meydana gelmediğini bildirdi. Ancak trolle avcılığın deniz ekosistemine ve balık popülasyonlarına ciddi zararlar verebileceği ve bu nedenle denetimlerin önemli olduğu vurgulandı.

Marmara Denizi'ndeki balıkçılık faaliyetlerinin doğaya ve deniz yaşamına uygun bir şekilde yapılmasının, sürdürülebilir balıkçılık ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği ve çevreye zarar veren balıkçılık yöntemlerine karşı cezai işlemlerin sürdürüleceği vurgulandı.

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