Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale Kordon Boyu'nda gerçekleştirilen kortejle başladı.

KAYNAK: AA
Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Çanakkale İskele Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Daim Luçi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, KKTC, Makedonya, Rusya ve İran'dan konuk halk oyunları ekipleri katıldı.

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Kortejin sona erdiği Morabbin Parkı'nda konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

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Kordon Boyu'nda cansız mankenlerce Çanakkale Savaşları betimlendi.

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