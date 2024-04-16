TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak

TRT tarafından yapılan açıklamada, 1979’da ilk kez düzenlenen bu etkinliğin, Ankara’dan tüm dünyaya barış mesajı göndereceği belirtildi.

Bu yılki şenlik, “Dünya çocukları barış için el ele” ana teması etrafında şekillenecek ve onur konuğu olarak Filistin seçildi. Etkinlik kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, ilk olarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören akranlarını ziyaret edecekler. Daha sonra çocuklar, Anıtkabir ve etkinliğin ev sahibi olan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’yı ziyaret edecekler.

21 Nisan’da saat 13.30’da Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenecek festival yürüyüşüne, dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar katılacak. Millet Bahçesi’nde kurulan sahnede, seçilen ülkelerin mini dans gösterileri sergilenecek. Gösterilerin ardından, TRT Çocuk’un popüler yapımı Rafadan Tayfa müzikali sahnelenecek.

Halka açık olarak düzenlenen etkinlikte, çeşitli gösteri ve etkinlikler de sunulacak. Gala programı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ve himayesi altında gerçekleştirilecek.

22 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret edecek olan çocuklar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde ağırlanacak. Dünya çocuklarının vereceği mesajlar takip edilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Modern Halk Dansları Topluluğu’nun temsil ettiği gala gösterisi, 15.30-20.00 saatleri arasında TRT Çocuk ve TRT 1’de canlı yayınla ekrana gelecek.

TRT’nin dünya çocuklarını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği bu şenliğe ilk kez 5 ülke katılmıştı. Şenlik, sonraki yıllarda verdiği mesaj ve coşkusu nedeniyle, çocukları bir araya getiren önemli bir organizasyona dönüştü.

Şenlik, 1979-2000 yılları arasında Ankara’da, sonraki yıllarda ise İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya ve Gaziantep gibi Türkiye’nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlandı. Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle birkaç yıl boyunca fiziki olarak kutlanamayan etkinlik, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi nedeniyle “Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek” mottosuyla, deprem mağduru ve dünya çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi.