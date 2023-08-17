TRT ABD’de kimlere 600 bin dolar ödedi? Oluk oluk akan paralar nereye gidiyor?

TRT’nin ABD’deki şirketinin yaptığı harcamalar dudak uçuklattı. TRT’nin ödediği 600 bin dolar “Oluk oluk akan paralar nereye gidiyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

TRT ABD’de kimlere 600 bin dolar ödedi? Oluk oluk akan paralar nereye gidiyor?

ABD’de şirketleşen ‘TRT Amerika Inc’ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yaptığı harcamalar dudak uçuklatıyor.

Tele 1’den Yılmaz Polat’ın köşe yazısına göre, TRT-USA’ya her yıl milyonlarca dolar akıtılırken sadece ‘Freelancers’ olarak adlandırılan (serbest iş yapan personele) ödenen ücret inanılır gibi değil.

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‘Foreign Agents Registration Act – Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası- FARA’ya kayıtlı TRT’nin ‘Freelancers- serbest çalışanlara’ ödediği ağır fatura dikkat çekiyor.

Resmi belgeler, kaç kişi olduğu bilinmeyen ‘Freelance’ çalışanlara yılda ’600 bin doların’ üzerinde ücret ödendiğini gösteriyor.

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Lobi statüsünde bulunan TRT, her 6 ayda zorunlu olarak Adalet Bakanlığına faaliyet raporu sunuyor.

TRT son 6 ay için yaptığı bildirimde ‘3 Ekim 2022 ile 27 Mart 2023’ tarihleri arasında ‘442 bin dolar’ harcama yaptığını bunun ‘303 bin 212 dolar 60 cent’ini ‘Freelancer’lara ödediğini bildirdi.
Belgede ödemenin amacı olarak ‘gazetecilik ve kayıt’ gerekçe gösteriliyor.

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