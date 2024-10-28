TRT Arşivlerinden çıkan fotoğraflar Akmerkez’de

Kaynak: DHA
TRT Arşivlerinden çıkan fotoğraflar Akmerkez’de

Akmerkez, ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni bu sene de Cumhuriyetin 101’inci yılına özel olarak yeniden düzenliyor.

11 Kasım’a kadar devam edecek ve tüm ziyaretçilere açık olacak sergide, TRT arşivlerinden derlenen ve Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının cumhuriyete uzanan zorlu mücadelesini yansıtan seçilmiş fotoğraflar yer alacak.

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Akmerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir sergi düzenliyor. Ziyaretçilere Cumhuriyete giden yolda gösterilen kararlılığı ve mücadeleyi hatırlatacak olan ve Cumhuriyetin 101’inci yılına saygı duruşu niteliğindeki sergi, 11 Kasım’a kadar görülebilecek. CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ Eyüboğlu Büyük Orkestrası konseri, bu yıl da Akmerkez’de Cumhuriyet coşkusunu müzikle yaşatacak. Cumhuriyetin 101’inci yılına özel olarak hazırlanan repertuvar, 29 Ekim günü saat 17.00’da gerçekleşecek.

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