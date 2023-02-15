TRT'nin efsane kadın spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

TRT'nin TRT olduğu zamanlarda ekranın önemli isimlerinden biri olan spiker Başak Doğru vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Başak Doğru’nun ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı.

“Değerli meslektaşımız Başak Doğru’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Başak Doğru’nun ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

BAŞAK DOĞRU KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğreniminin ardından İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Piyano Armoni ve Klasik bale eğitimi aldı. Mesleğe 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör spiker olarak başladı. Söz ve müzik programlarında, uluslararası yayınlarda, Eurovizyon ve Asyavizyon Şarkı yarışmalarında sunuculuk yaptı. İstanbul Radyosu ve İl Radyosu için çeşitli müzik programları hazırlayıp sundu. 1970 yılında İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'nin Türkçe Yayın Servisi'nde spiker ve program yapımcısı olarak görev aldı.