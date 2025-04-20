TRT eleştiri kaldıramıyor! Paylaşım yapan uzmanı işinden ettiler

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan’ın Instagram hikayesinde kuruma yönelik eleştiriler içeren paylaşımını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetti. Alan, paylaşımının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunurken, TRT yönetimi, paylaşımın kurum itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Olay, TRT’de ifade özgürlüğü ve işten çıkarma süreçlerine dair tartışmaları alevlendirdi.

ELEŞTİREL PAYLAŞIM İŞTEN ÇIKARMA GEREKÇESİ OLDU

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre, Abdulkadir Alan, kapalı Instagram hesabında TRT’yi sert sözlerle eleştirdi. Alan, paylaşımında, “TRT, hizmet üretiminin %80’ini dışarıdan sağlayan, KHK ile özel hukuk hükümlerine tabi personel alan, içi boşaltılmış, sömürülmüş bir kurumdur. AK cenahın arka bahçesine dönüştürülmüş, babasının prensesleriyle doldurulmuştur. Vasfı olmayan kişiler daire başkanı yapılıyor, kamu hizmeti yerine iktidar partisinin halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor.” ifadelerine yer verdi.

Alan, paylaşımında, “Gerçekleri savunduğum için sözleşmemi sonlandırabilirsiniz.” diyerek de meydan okudu.

TRT Proje Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Sakallı, Alan’ın paylaşımını “kurum aleyhinde ithamlar” ve “itibara zarar verici” olarak nitelendirerek savunmasını talep etti. Ancak Alan’ın savunması, TRT yönetimini ikna etmedi. TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Zeki Koç, 16 Nisan’da Alan’ın sözleşmesini feshetti.

ALAN’DAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI

Abdulkadir Alan, savunmasında, paylaşımının kamuya açık bir platformda değil, sınırlı erişime sahip kişisel Instagram hesabında yapıldığını vurguladı. Paylaşımın bir kurum çalışanı tarafından izinsiz şekilde ekran görüntüsü alınarak yönetime iletildiğini belirten Alan, bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı olduğunu savundu. Alan, şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşımım, somut kişi veya kurumları hedef almayan, eleştiri niteliğinde bir değerlendirmedir. Anayasa’nın 26. maddesi ve AİHS’nin 10. maddesi uyarınca ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre geçerli olamaz. Paylaşımım, kurumu küçük düşürücü, hakaret içeren veya sır ifşa edici nitelikte değildir.”

Alan, işverenin haklı fesih için açık, somut ve ağır bir ihlal gerektiğini, ancak paylaşımının bu kriterleri taşımadığını belirtti. Buna rağmen TRT, fesih kararından geri adım atmadı.