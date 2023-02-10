10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede 'Yalnız bırakıldık' deyince yayını kestiler. Halkın vergileriyle yayın yapan TRT Haber'e bakın

Depremzede 'Yalnız bırakıldık' deyince yayını kestiler. Halkın vergileriyle yayın yapan TRT Haber'e bakın

Halkın vergileriyle yayın yapan TRT Haber'in Kahramanmaraş'ta yaptığı canlı yayında bir depremzede yalnız bırakıldıklarını söyleyince sesi kısıp yayını kestiler.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 19:26
Takip Et

TRT Haber depremzede 'Yalnız bırakıldık' deyince yayını kestiler

Depremzede 'Yalnız bırakıldık' deyince yayını kestiler. Halkın vergileriyle yayın yapan TRT Haber'e bakın
+
Aa
-

Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ta canlı yayına bağlanan TRT Haber ekibinin kadrajına bir depremzede girdi.

Muhabir Fuat Kozluklu, depremdeki dramlara tanıklık ettiğini anlatırken depremzede yurttaş, “Merhaba, sorar mısınız (…) iki gün boyunca, 50 saat boyunca burada yalnız bırakıldık memnunlar mı? Sorar mısınız? Sorun onlara, söyleyin” dedi.

Kozluklu, depremzede yokmuşçasına ‘dram’ı anlatmayı sürdürdü. Saniyeler sonra yayın, sesi kesilerek bitirildi.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 19 bin 388. Arama kurtarma çalışmaları ilk iki gün yetersiz kalırken birçok yurttaş hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
4
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
7
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.