TRT muhabirlerine İsrail'de saldırı: Ölümden döndüler

İsrail’de görev yapan TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış'ın bulunduğu araca Nablus'ta saldırı düzenlendi.

Muhabirler bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.

Muhabir Murat Can Öztürk, yaşanan anları canlı yayına bağlanarak aktardı.

Öztürk, "Yahudi yerleşimcilerin saldırdıkları yerleri görüntülemek için gittikleri Nablus'a ulaştık. Çekim yaptıktan sonra yola çıktık. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgeye geldik. O sırada bölgeden geçerken bir anda bir cisim fırlatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.