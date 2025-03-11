TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor

TRT World muhabirin Suriye’de uyuşturucudan tutuklandığı öne sürüldü. Suçüstü yakalanan muhabir, geçici Suriye hükûmetinin ilk Başbakanı olan babasının desteğini de göremediği ifade edildi.

TRT World muhabiri Obaida Hitto’nun Suriye’de uyuşturucudan tutuklandığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından muhabirin ekibinde yer alan kameramanın Türkiye’ye dönüş yaptığı öğrenildi.

MedyaRadar’da yer alan habere göre, Suriye'deki Emevi Cami'nin oradaki bir karakolda tutulan Hitto, altı yılla yargılanıyor.

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ÇANTASINI KAFEDE UNUTUNCA YAKALANDI

Obaida Hitto’nun yaklaşık 50 gram bir uyuşturucu ile enselendiği ortaya çıktı.

İddialara göre muhabir, çantasını oturduğu bir kafede unuttu. Çanta, içerisinde uyuşturucu olduğunu farkeden kafedeki diğer vatandaşlar tarafından karakola teslim edildi. Sonrasında ise çantasını geri almak için karakola giden Hitto burada yakalandı ve gözaltına alındı.

BABASI UYUŞTURUCU SONRASI REDDETTİ

Obaida Hitto’nun, 2013 yılında Suriye muhalefeti ve Ulusal Koalisyonu tarafından kurulan geçici hükûmetin ilk Başbakanı olan babası Gassan Hitto’dan yardım istediği öğrenildi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre babasının ‘gerçekten uyuşturucu kullanıyor musun’ sorusuna ‘evet’ cevabı veren muhabir, destek göremedi.

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