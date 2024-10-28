TRT Yahya Sinvar'ın son anlarını yapay zeka ile canlandırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT Yahya Sinvar'ın son anlarını yapay zeka ile canlandırdı

TRT Arabi İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını yapay zeka ile canlandırdı.

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum gelirken birçok kullanıcı TRT'nin aynı şeyi şehit olan Mehmetçikler içinde yapıp yapmayacağını sordu.

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Gazze'ye saldırılarını sivil ayrımı yapmadan sürdüren İsrail 16 Ekim'de Hamas'ın son lideri Yahya Sinvar'ı düzenlediği saldırıda öldürmüştü. Yahya Sinvar'ın son anları İsrail'in dron kameralarıyla anbean kaydedilmiş ve Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünan kanıtı olarak yayınlanmıştı.

YAPAY ZEKA O ANLARI CANLANDIRDI

TRT Arabi Yahya Sinvar'ın son anlarını yapay zeka ile yeniden canlandırdı. TRT Arabi'nin kurumsal X hesabından paylaşılan gönderide " Hamas Siyasi Bürosu'nun merhum başkanı Yahya Sinwar'ın hayatının son anlarını sahnelere ve eldeki bilgilere göre anlattık." denildi.

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