TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor

Vatandaşın vergileriyle ayakta duran devletin kanalı TRT, dış yapımlara servet ödedi.

2022 yılında 9 milyar 832 milyon 777 bin TL gelir elde eden TRT’nin gelirinin yüzde 82’sini yani 8 milyar 150 milyon 310 bin TL’si vatandaşın ödediği vergilerden sağlandı.

8 bin 346 personele sahip TRT’nin 2022 yılı personel gideri ise 2 milyar 463 milyon 590 bin TL’yi buldu.

TRT’nin 2022 yılında dış yapımlara aktardığı para ise 2021 yılına göre yüzde 84.6 artış göstererek 3 milyar 422 milyon 884 bin TL’ye ulaştı. 8 binden fazla personele sahip TRT, dış yapımlara her geçen yıl artan ödemeler gerçekleştiriyor

Belirli kesimlerin kazanç kaynağı haline gelen TRT’nin 2020, 2021, 2022 yıllarında dış yapımlara toplamda 6 milyar 701 milyon 853 bin TL ödedi.

TRT ‘TİCARİ SIR’ DEDİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu toplantılarında muhalefet tarafından sıkça eleştirilen TRT yönetim, vatandaşın vergilerinden sağlanan milyarlarca lirayı ise kimlere aktardığını, dizi ve programlara bölüm başı ne kadar ücret ödediğini ise “ticari sır” gerekçesiyle açıklamayı reddediyor.

“DIŞ YAPIMLARA OLUK OLUK PARA AKITIYOR”

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Sayıştay’ın hazırladığı TRT’nin 2022 yılı raporuna ilişkin tespitleri paylaştı.

Hükümetin televizyon kanalı haline getirilen TRT’nin kamu kaynaklarını israf ettiğini belirten Mehmet Tahtasız, “TRT’nin 2022 yılı itibarıyla 8.346 personeli var. Onca personel onca imkana rağmen dış yapımlara yıllardır oluk oluk para akıtıyor. Üstelik bu harcamaların içeriğini de ne Sayıştay’a ne de KİT Komisyonu üyelerine açıklamıyor. Kendini banka yerine koyup, dış yapımlara bölüm başına verdiği ücretleri gizliyor. Ama toplamda ödenen para dudak uçuklatan cinsten. 2022 yılında dış yapımlara 3 milyar 422 milyon 884 bin TL eski parayla 3 katrilyon 422 trilyon ödemiş. Dış yapımlara o kadar para dökmüş ama bunun karşılığını reklam olarak da alamamış. 2022 yılındaki tüm reklam geliri 1 milyar 237 milyon 615 bin TL olmuş. Yani dış yapımlara üç vermiş bunun karşılığında ancak bir alabilmiş. TRT’nin elinden bandrol ücretleri alınsa bu reklam geliri ile yayın hayatına bir sene sonra son vermek zorunda kalır. Sen milyarları yandaş şirketlere dağıtacaksın ama bunun hesabını vermeyeceksin! Yok öyle. Gün gelecek halkın parasının kimlere bol kepçe dağıtıldığının, devletin kanalının nasıl iktidarın arka bahçesi haline getirildiğinin hesabı sorulacak” dedi.

“DEVLETİN KAYNAKLARINI ÇARÇUR EDİYOR”

TRT’nin dış yapımlara ödediği paranın 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 84.6 arttığını belirten Tahtasız, son üç yılda da dış yapımlara 6 milyar 701 milyon 853 bin TL ödendiğini dile getirdi.

8 binden fazla personele sahip olmasına karşın TRT’nin dış yapımlara aktardığı paranın her geçen yıl arttığını dile getiren Mehmet Tahtasız, “Gelirini halkın vergilerinden oluşan kamusal kaynaklardan sağlayan TRT’nin asli görevi bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapmak. Ama gelin görün ki öyle olmuyor. TRT 85 milyondan besleniyor yalnızca belli bir kesime yönelik yayın yapıyor. TRT’nin kasasına 2022 yılında bandrol gelirlerinden dolayı 7 milyar 909 milyon 556 bin TL girerken, elektrik enerjisi katkı payı yürürlükten kalkıncaya dek 240 milyon 754 bin TL buradan da gelir elde etmiş. Bu gelir esas faaliyet gelirlerinden kat be kat fazla. Peki TRT bu parayı ne yapmış? Kurum dışından temin edilen yapım ve programlara 1 milyar 280 milyon 305 TL, Kurum dışından temin edilen haber ve haber programlarına 2 milyar 44 milyon 308 bin TL, TV ve radyo programları için Kurum dışı şahıslardan yapılan muhtelif hizmet alımlarına da 98 milyon 272 bin lira ödemiş. Dış yapımlara bir yılda ödediği para 8 binden fazla personeline ödediği paradan daha fazla. TRT yönetimi, halkın parasını devletin kaynaklarını çarçur ediyor. Zaten kime hizmet ettiği bilinen TRT’yi halkımıza bir kez daha şikayet ediyorum.” ifadelerini kullandı.