TRT'de açıkladılar: Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sürpriz karar

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 2-1'in rövanşında Feyenoord'u Kadıköy'de ağırlayacağı rövanş karşılaşması için kadroda süriz değişikler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı kritik rövanş mücadelesine çevrildi.

TFF'nin Süper Lig'in ilk haftasında Avrupa'da mücadele eden kulüplerin maçlarını ertelemesinin ardından Sarı Lacivertliler tamamen ilk maçı 2-1 kaybettiği eşleşmenin İstanbul ayağında geri dönüşe imza atmaya odaklandı.

TRT Spor, Jose Mourinho'nun Feyenoord ile oynanacak rövanş mücadelesinde kadroda sürpriz değişikliklere gitmeyi planladığını duyurdu.

Sakatlığını atlatan Talisca'nın rövanş maçında oynama ihtimalinin bulunduğuna vurgu yapılan haberde ayrıca yeni transferler Nelson Semedo ile Jhon Duran'ın da sahada olacağı belirtildi.

Öte yandan Portekizli çalıştırıcının, öğrencilerine kaleyi daha fazla yoklamaları gerektiğini ilettiği de ifade edildi.

