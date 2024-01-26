TRT'den Şampiyonlar Ligi yalanlaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık haberi sosyal medya hesabından "TRT Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 Milyon Euro (3,3 milyar TL) teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar. Kurumun bahçesinde petrol bulundu galiba" diyerek duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama gecikmedi.

TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını kazandığı belirtilen açıklamada 100 milyon Euro rakamı ise yalanlandı.

İŞTE O YALANLAMA:

Söz konusu yayın hakları için sosyal medya hesaplarında paylaşılan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yayın hakları maliyeti, TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeydedir.

TRT, Türk futboluna desteğinin bir göstergesi olarak, Türk takımı maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz olarak halkımızın hizmetine sunacaktır.